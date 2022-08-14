السيد صفي الدين: لبنان القديم على المستوى الاقتصادي لم يعد موجودا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2022 - 23:50

السيد صفي الدين: لبنان القديم على المستوى الاقتصادي لم يعد موجودا

منذ 39 mins 14 August، 2022
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