السيد صفي الدين: من حقنا ومن واجبنا ان نخدم مجتمعنا المقاوم، من عوائل الشهداء والجرحى والمجاهدين الذي يحملون دمهم على كفهم – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2022 - 23:48

السيد صفي الدين: من حقنا ومن واجبنا ان نخدم مجتمعنا المقاوم، من عوائل الشهداء والجرحى والمجاهدين الذي يحملون دمهم على كفهم

منذ 1 ساعة 14 August، 2022
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