الدفاع الروسية: تحرير مدينة أودي في منطقة خاركوف بالكامل نتيجة عمليات هجومية للقوات الروسية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2022 - 15:28
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مراسل المنار: 9 اصابات ثلاث منها بحالة خطرة في عملية إطلاق النار في البلدة القديمة بالقدس
مراسل المنار: قوات الاحتلال الاسرائيلي تقتحم بلدة سلوان جنوب المسجد الاقصى بحثا عن منفذ عملية اطلاق النار
الجهاد الاسلامي: العملية تأتي في سياق استمرار مقـــاومـــة الاحتلال ضمن وحدة الساحات ضد الاحتلال
حركة حماس: عملية القدس البطولية هي رد طبيعي على عربدة جنود الإحتلال والمستوطنين الصهاينة ضد الفلسطينيين
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوساً تلمودية بحماية قوات الاحتلال
بحرية الاحتلال تلاحق مراكب الصيادين وسط إطلاق نار عليهم في عرض البحر شمال قطاع غزة
الشيخ نعيم قاسم: حزب الله تعاون في الأربعين عاماً مع العديد من القوى المقاومة والسياسية لمشروع التحرير والاستقلال
الشيخ قاسم: المقاومة في الأربعين عاماً شقّت طريق الانتصارات منهيةً زمن الهزائم
السيد هاشم صفي الدين: تجربة المقاومة أثبتت أنها الاقوى ولا تهزم ليس فقط بقوة السلاح بل بقوة الايمان بالمعركة والميدان
السيد صفي الدين: كل محاولات النيل من المقاومة والمجتمع اللبناني لافقاره واجهتها المقاومة لأن ثقافتها الأمل والانتصار
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: لن تستطيع "إسرائيل" أن تستخرج الغاز إذا أردتم أن تضعوا رأسكم برأس المقاومة
النائب رعد: نعيش في لبنان أزمة نتجت عن سياسات خرقاء في الداخل وعن انتهاز بعض الدول النافذة فرصا للتضييق علينا
قيادة الجيش تنعى الرقيب محمد الحسيني الذي استشهد السبت بإطلاق نار أثناء اشتباكات مع مهربين عند الحدود الشمالية
مجلس القضاء الأعلى في العراق: لا نملك الصلاحية لحل مجلس النواب ومهامنا تتعلق بإدارة القضاء فقط
رئيس مجلس النواب اليمني: لضرورة رفع الحظر الجوي عن المطارات اليمنية والسماح بتسيير رحلات إلى كافة الوجهات في العالم
مصر: عشرات القتلى والجرحى بحريق كنيسة قبطية شمال الجيزة ناجم عن خلل كهربائي والنيابة العامة المصرية تفتح تحقيقا بالحادث
مقتل 52 شخصا على الأقل نتيجة الفيضانات التي تضرب السودان بسبب الأمطار الغزيرة منذ بدء موسم المطر في أيار الفائت
مدير إدارة أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية الروسية: نحذر واشنطن من العواقب في حال مصادرة الأصول الروسية لصالح أوكرانيا
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وقع مصادقة فرنسا على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي
الدفاع الروسية: تحرير مدينة أودي في منطقة خاركوف بالكامل نتيجة عمليات هجومية للقوات الروسية
منذ 1 ساعة
14 August، 2022
مدينة أودي
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