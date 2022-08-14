وزارة الصحة المصرية: نقل 55 حالة للمستشفيات بحادث حريق كنيسة أبوسيفين بمحافظة الجيزة ويجري حصر الوفيات – موقع قناة المنار – لبنان
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August 14 2022 - 15:28

وزارة الصحة المصرية: نقل 55 حالة للمستشفيات بحادث حريق كنيسة أبوسيفين بمحافظة الجيزة ويجري حصر الوفيات

منذ 2 ساعة 14 August، 2022
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