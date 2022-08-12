سلمان رشدي (صاحب كتاب ايات شيطانية) يتعرض لهجوم على المسرح أثناء مناسبة في نيويورك – موقع قناة المنار – لبنان
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August 12 2022 - 21:58

سلمان رشدي (صاحب كتاب ايات شيطانية) يتعرض لهجوم على المسرح أثناء مناسبة في نيويورك

منذ 3 ساعة 12 August، 2022
أخبار موقع المنار

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