مصادر المنار حول لقاء كليمنصو: جنبلاط سأل عن المسيرات والترسيم

استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل يرافقه مسؤول وحدة التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا.

وأكد الخليل أنه هناك مساحة مشتركة بين الجانبين رغم وجود خلافات سياسية لا تفسد في الود قضية. من جهته وصف جنبلاط اللقاء بالودي والصريح وأنه تطرق لنقاط يمكن معالجتها.

وذكرت مصار المنار عن اللقاء ان جنبلاط سأل: هل المسيّرات لها بعد اقليمي وتهدف الى تحقيق اتفاقات دولية او نووية؟فقال له الحاج حسين الخليل ان رسالة المسيرات ليست ابعد من حدود ‏المصلحة اللبنانية وهي ورقة قوة للبنان لتحصيل حقوقه من النفط والغاز، كما سأل عن ملف الترسيم وامكانية نشوب حرب ، فقال الخليل : اذا بقيت اسرائيل متعنتة ولم تسمح للبنان باستخراج نفطه وغازه الذي يشكل الرئة الوحيدة التي يتنفس منها في هذه الظروف فإن المقاومة لن تقف مكتوفة الايدي وبالتالي الاحتمالات مفتوحة.

و تم بحث مواصفات رئيس الجمهورية كما مواصفات الحكومة العتيدة.

المصدر: موقع المنار