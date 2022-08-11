وزارة حقوق الانسان في صنعاء: الأمم المتحدة تبتعد عن المهنية وتتماهى مع التحالف السعودي

عقدت وزارة حقوق الانسان في العاصمة صنعاء مؤتمراً صحفياً للرد على المزاعم والمغالطات التي وردت في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن أوضاع الأطفال في اليمن.

وعبر القائم بأعمال وزارة حقوق الانسان، عن صدمته من حجم المغالطات والتجاوزات القانونية التي بٌني التقرير الأممي عليها وفي طليعتها تجاهلٌ تام لجرائم طيران التحالف السعودي يرقى من مستوى التواطؤ الى التشجيع.

ووفق قاعدة انتقاء المصادر المنسجمة مع دول التحالف السعودي اعتمد تقرير الأمم المتحدة دون الأخذ حتى بتقارير وتحقيقات المنظمات العاملة في اليمن، أو لحقائق وأرقام الضحايا من فئة الأطفال.

وفي ابتعاد عن المهنية وإمعان في التماهي مع دول التحالف ترى وزارة حقوق الانسان في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الأخير افتراء، مؤكّدة سعيها الحثيث لإيصال مظلومية أطفال اليمن رغم كم التجاهل وحجم التماهي مع المعتدين.

المصدر: مواقع