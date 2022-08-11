الاطار التنسيقي في العراق يؤكد مضيه بالحوارات البناءة للخروج من الازمة السياسية

أكد الاطار التنسيقي، الأربعاء، مضيه بالحوارات البناءة من اجل تشكيل الحكومة والخروج من الازمة السياسية الراهنة، واحترام المؤسسات الدستورية.

وذكر الاطار في بيان ان “الاطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري، وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدداً من القضايا السياسية في مقدمتها مسار الحوارات الجارية مع القوى الوطنية من اجل الاسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية واهمية حسم مرشح رئاسة الجمهورية وتشكيل حكومة خدمية تعالج المشاكل الخدمية والامنية التي يعاني منها المواطن”.

وجدد المجتمعون موقفهم في ضرورة احترام المؤسسات وفي مقدمتها السلطة القضائية والتشريعية ورفض كل اشكال التجاوز عليها وعدم تعطيلها عن اداء مهامها الدستورية.

وطالب قادة الاطار التنسيقي القوى السياسية الى العمل سوية للحفاظ على المكتسبات الديمقراطية واستمرار الحوارات البناءة للتوصل الى الحلول اللازمة وتشكيل حكومة قادرة على تجاوز التحديات التي تواجهها البلاد خصوصا في مجال الطاقة وشحة المياه وعدم اقرار الموازنة الاتحادية.

ودعا الاطار جماهير الشعب العراقي المؤمنة بالقانون والدستور والشرعية الدستورية الى الوقوف مع جميع الخطوات القانونية والدستورية لتشكيل الحكومة والدفاع عن المسار الديمقراطي.

المصدر: مواقع