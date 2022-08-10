وكالة الفضاء الإيرانية تستقبل بيانات أولية من القمر الصناعي “خيام”

اعلنت وكالة الفضاء الإيرانية استقبالها بيانات أولية من القمر الصناعي “خيام”.

وأكد مدير التشغيل والعمليات في وكالة الفضاء الايرانية علي رضا نعيمي ان القمر الصناعي “خيَام” استقر بنجاح في مدار دائري على مسافة 500 كم من سطح الارض وهو الآن في وضع مناسب، وقد تم استلام اول اشارة من قبل المحطة الارضية بعد نصف ساعة من استقراره في المدار.

وتم اطلاق القمر الصناعي الايراني “خيّام” أمس الثلاثاء بواسطة الصاروخ الروسي الحامل للاقمار الصناعية “سويوز” من قاعدة “بايكونور” الفضائية في كازاخستان.

المصدر: قناة المنار