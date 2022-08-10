واتسآب يضيف ميزة جديدة لجعل التطبيق اكثر سهولة

أضاف تطبيق التواصل الفوري واتسآب مزايا جديدة في إطار محاولاته المستمرة لجعل تجربة استخدام التطبيق أكثر سهولة، في ظل المنافسة الشديدة مع تطبيقات أخرى مثل تلغرام.

وفي هذا الإطار، قرر واتسآب زيارة عدد المستخدمين القادرين على الانضمام إلى مجموعات واتسآب من 100- 512، بحسب موقع “مشابل” التقني. ويجري حالياً اختبار هذه الميزة في الإصدار التجريبي الخاص بتطبيق التواصل الفوري.

وسيكون بوسع المشرفين على المجموعات وأعضائها معرفة الأشخاص الذين يغادرون المجموعات أو يطردون منها في مدّة تصل 60 يوماً من تاريخ الخروج.

وسيظهر للمستخدمين في خانة “معلومات المجموعة”، خيار “شاهد الأعضاء السابقين في المجموعة”، وتسهيلاً للأمر، سيكون هناك مربع منفصل للبحث في الأعضاء المحظورين في المجموعة، وهذا مفيد في المجموعات الكبيرة الخاصة بالأعمال التي تستعمل واتسآب للتواصل مع الزبائن.

ويختبر واتسآب حالياً خدمة خاصة بالهواتف التي تستخدم نظام أندرويد، تُمكّن مشرفي المجموعات في فلترة المحتوى عبر حذف الرسائل.

المصدر: الميادين