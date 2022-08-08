وزارة الخارجية الايرانية تستدعي القائم بأعمال السفارة الألمانية على خلفية العمل الاستفزازي لعدد من المعارضين في تدنيس القرآن الكريم وإهانة المقدسات الإسلامية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 8 2022 - 19:00

وزارة الخارجية الايرانية تستدعي القائم بأعمال السفارة الألمانية على خلفية العمل الاستفزازي لعدد من المعارضين في تدنيس القرآن الكريم وإهانة المقدسات الإسلامية

منذ 2 ساعة 8 August، 2022
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