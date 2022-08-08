بوغدانوف يبحث مع هنية الوضع في قطاع غزة ويؤكد موقف روسيا المؤيد لعودة التهدئة

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، لرئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية، أن موقف موسكو يصب في صالح استعادة الهدنة مع الكيان الإسرائيلي.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: “بمبادرة من الجانب الفلسطيني، جرت في 7 آب/أغسطس، محادثة هاتفية بين الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، ورئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية”.

وأكد الجانب الروسي من جديد موقفه المؤيد للاستعادة الفورية لنظام وقف إطلاق النار حول غزة، ورحب بجهود الوساطة.

كما تم التأكيد على أن ضرورة إنشاء دولة فلسطينية مستقلة داخل حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

المصدر: وكالات