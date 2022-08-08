دخول اتفاق وقف اطلاق النار جراء العدوان الاسرائيلي على غزة حيز التنفيذ – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 8 2022 - 00:52

دخول اتفاق وقف اطلاق النار جراء العدوان الاسرائيلي على غزة حيز التنفيذ

منذ 1 ساعة 7 August، 2022
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة