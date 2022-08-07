سرايا القدس تعلن استهداف تجمع لآليات الاحتلال في أحراش كيسوفيم بعدد من قذائف الهاون – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 7 2022 - 12:36

سرايا القدس تعلن استهداف تجمع لآليات الاحتلال في أحراش كيسوفيم بعدد من قذائف الهاون

منذ 30 mins 7 August، 2022
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة