مراسل المنار: شهيد ونحو 30 اصابة في قصف الاحتلال على منازل برفح – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2022 - 01:50

مراسل المنار: شهيد ونحو 30 اصابة في قصف الاحتلال على منازل برفح

منذ 5 mins 7 August، 2022
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