الصحة بغزة: 24 شهيدًا بينهم 6 أطفال وسيدة ومسنة و203 إصابة جراء العدوان على قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2022 - 01:48

الصحة بغزة: 24 شهيدًا بينهم 6 أطفال وسيدة ومسنة و203 إصابة جراء العدوان على قطاع غزة

منذ 10 mins 7 August، 2022
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