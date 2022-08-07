إصابة مستوطن صهيوني بعد القاء شبان الحجارة على حافلة اسرائيلية قرب مستوطنة ارئيل المقامة على أراضي سلفيت – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2022 - 01:48

إصابة مستوطن صهيوني بعد القاء شبان الحجارة على حافلة اسرائيلية قرب مستوطنة ارئيل المقامة على أراضي سلفيت

منذ 11 mins 7 August، 2022
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