استمرار أعمال الدفاع المدني بالبحث عن ناجين أو مفقودين تحت أنقاض البيوت المدمرة بفعل الغارة على منطقة سكنية برفح – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2022 - 01:48

استمرار أعمال الدفاع المدني بالبحث عن ناجين أو مفقودين تحت أنقاض البيوت المدمرة بفعل الغارة على منطقة سكنية برفح

منذ 12 mins 7 August، 2022
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