مجموعات من المستوطنين تتجمع عند حائط البراق استعدادا لاقتحام المسجد الأقصى صباح اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2022 - 01:48

مجموعات من المستوطنين تتجمع عند حائط البراق استعدادا لاقتحام المسجد الأقصى صباح اليوم

منذ 35 mins 7 August، 2022
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