الاحتلال يعتقل الشيخ القيادي نصر عمور من منزله في بلدة عنزة جنوب جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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August 7 2022 - 01:48

الاحتلال يعتقل الشيخ القيادي نصر عمور من منزله في بلدة عنزة جنوب جنين

منذ 34 mins 7 August، 2022
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