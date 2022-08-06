طيران الاستطلاع الاسرائيلي يسهدف ارض زراعية في منطقة جباليا البلد دون وقوع إصابات – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2022 - 21:32

طيران الاستطلاع الاسرائيلي يسهدف ارض زراعية في منطقة جباليا البلد دون وقوع إصابات

منذ 33 mins 6 August، 2022
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