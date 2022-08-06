القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش: سيرى العدو بأس المقاومة وشدتها عليه عبر الضرب عن قوس واحدة من جميع الأذرع العسكرية لفصائلنا المجاهدة وعلى رأسها سرايا القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2022 - 21:32

القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش: سيرى العدو بأس المقاومة وشدتها عليه عبر الضرب عن قوس واحدة من جميع الأذرع العسكرية لفصائلنا المجاهدة وعلى رأسها سرايا القدس

منذ 32 mins 6 August، 2022
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