اعلام العدو: سقوط صاروخ على مبنى في مستوطنة “زيكيم” – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2022 - 21:32

اعلام العدو: سقوط صاروخ على مبنى في مستوطنة “زيكيم”

منذ 32 mins 6 August، 2022
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