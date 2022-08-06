اصابة 3 فلسطينيين بقصف صهيوني قرب دوار أبو شرخ شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2022 - 19:10
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جيش العدو يواصل عدوانه على قطاع غزة ويستهدف مواقع مدنية وارتقاء 15 شهيداً
سرايا القدس تقصف تل أبيب ومطار بن غوريون وأسدود وبئر السبع وعسقلان وسديروت بـرشقات صاروخية ضمن عملية "وحدة الساحات"
سرايا القدس تدك تل أبيب ومدن المركز والغلاف بأكثر من 180 صاروخاً رداً على اغتيال القائد الجعبري ورفاقه
سرايا القدس تدك مواقع الإحتلال العسكري إيرز ونير عوز وكيسوفيم وبوابة المطبق شرق رفح وتحشدات عسكرية صهيونية
سرايا القدس تستهدف مواقع فجة والـ 16 والنصب التذكاري وصوفا وبطاريات القبة شمال علوميم برشقة صاروخية
الناطق بإسم لجان المقاومة أبو مجاهد: المقاومة موحدة في الميدان ولن تسمح للاحتلال بالاستفراد بشعبنا
إذاعة جيش العدو: صافرات الانذار تدوي في غلاف قطاع غزة وتحذير من تسلل طائرة دون طيار من داخل القطاع
أنباء صهيونية عن تجهيزات لإغلاق مطار بن غوريون ونقل الرحلات إلى مطار رامون خشية صواريخ المقاومة
إعلام العدو: تم استقبال 20 مصاباً في مركز "برزيلاي" الطبي في عسقلان فقط منذ بداية العملية
مراسل القناة 13 العبرية: شوراع سديروت ومستوطنات الغلاف خالية بسبب نزوح عدد كبير من المستوطنين الى وسط البلاد
الشيخ نعيم قاسم: "اسرائيل" مجرمة وعدوانية وقتلها للجعبري في حي سكني هو عمل إجرامي لا يمكن ان يمر من دون عقاب
الخارجية اللبنانية: ندين بشدة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وندعو المجتمع الدولي للتدخل السريع لوقف الاعتداء فورا
نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب: العدو يلعب بالنار التي سترتد خرابا على كيانه المهدد بالزوال
الرئيس الإيراني السيد ابراهيم رئيسي: ندين العدوان الصهيوني على غزة والمقاومة الفلسطينية ستسرع في زوال الكيان الغاصب
قائد الحرس الثوري في إيران خلال استقبال الأمين العام للجهاد الإسلامي: قدرات الكيان الإسرائيلي إلى زوال وتحرير القدس قريب
الأمين العام للجهاد الإسلامي زياد النخالة: سنواصل المقاومة إلى جانب الفصائل وقادرون على الرد المناسب على كل اعتداء
الأزهر الشريف: الصمت العالمي غير المعقول وغير المقبول يمنح الكيان الصهيوني تشجيعًا لمواصلة انتهاكاته بحق الأبرياء
الخارجية السورية: سوريا تحمل الكيان الاسرائيلي مسؤولية التصعيد الخطير وتطالب بمحاسبة المسؤولين الاسرائيليين
الخارجية التونسية: لضرورة التصدي لجرائم الاحتلال في غزة ومنعه من التصرف كقوة فوق المحاسبة وفوق المواثيق الأممية
الخارجية الجزائرية: التصعيد الاسرائيلي يضاف إلى سلسلة لا تنتهي من الانتهاكات الممنهجة بحق المدنيين في القطاع المحاصر
الخارجية الكويتية تدين بأشد العبارات العدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة وتطالب باحترام قرارات الشرعية الدولية
كتائب حزب الله في العراق: استمرار الاعتداءات الصهيونية المتكررة على الشعب الفلسطيني ما هي إلا نتيجة القبول بالتطبيع
ائتلاف 14 فبراير البحريني: دماء الشّهيد الجعبري وإخوانه ستعجّلُ من سقوط الكـيان المؤقّت أقرب من أيّ وقت مضى
المقررة الأممية في فلسطين: العملية العسكرية في غزة عمل عدواني صارخ وغير قانوني وعديم الأخلاق
وزارة الصحة في غزة تعلن بدء العد التنازلي لتوقف الخدمات الصحية في كافة المستشفيات خلال 72 ساعة بسبب قطع امدادت الوقود
الاحتلال يخلي جميع الشواطئ من "ريشون لتسيون" حتى مستوطنة "زيكيم" بسبب الأوضاع الميدانية في قطاع غزة
وزير حرب العدو يأمر بمواصلة شن الهجمات ضد أهداف لحركة الجهاد الإسلامي واستهداف مصادر اطلاق الصواريخ
النائب ابراهيم الموسوي: اتهام طرف لبناني بالعقوبات الاميركية الظالمة أمر معيب جداً ونرفض استخدامها مادة للتهجم
اصابة 3 فلسطينيين بقصف صهيوني قرب دوار أبو شرخ شمال قطاع غزة
منذ 25 mins
6 August، 2022
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