هروب المستوطنين الصهاينة من شواطئ تل أبيب بعد رشقات صاروخية من غزة نحو وسط فلسطين المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2022 - 19:10

هروب المستوطنين الصهاينة من شواطئ تل أبيب بعد رشقات صاروخية من غزة نحو وسط فلسطين المحتلة

منذ 24 mins 6 August، 2022
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