اعلام العدو: سقوط صاروخ بشكل مباشر على مبنى في عسقلان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 6 2022 - 19:10

اعلام العدو: سقوط صاروخ بشكل مباشر على مبنى في عسقلان

منذ 43 mins 6 August، 2022
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