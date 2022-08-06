فصائل المقاومة بمخيم جنين: يمنع تنقل المستوطنين في كافة طرق الضفة الغربية

أعلنت الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية في مخيم جنين، الليلة، النفير العام وتوحيد صفوفها وبنادقها لمقاومة الاحتلال والرد على عدوانه وجرائمه بعد اغتيال القائد في سرايا القدس تيسير الجعبري، حيث جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها ملثم خلال مؤتمر صحفي للمقاومة في مخيم جنين.

وحذرت المقاومة خلال المؤتمر الصحفي “الاحتلال من مغبة ارتكاب المزيد من الجرائم والتي سيدفع ثمنها بالدماء”، مُؤكدةً أنّ “اليوم تلتم أذرع المقاومة كتائب القسام، وكتائب شهداء الاقصى وسرايا القدس وكتائب الشهيد أبو علي مصطفى، في مخيم جنين، للتأكيد على استمرارية المقاومة والدفاع عن شعبنا في كافة أماكن تواجده”.

وشدّدت المقاومة على أنّها تحذّر “الاحتلال من استمرار جرائمه وارتكاب المزيد من الحماقات، وستكون كافة طرق المستوطنات تحت رصاص المقاومة ويمنع من هذه اللحظة تنقل المستوطنين في شوارع الضفة الغربية”.

المصدر: وكالة شهاب