الخارجية التركية: ندين بشدة الغارات الإسرائيلية على غزة ومن غير المقبول سقوط ضحايا بين المدنيين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 6 2022 - 01:32

الخارجية التركية: ندين بشدة الغارات الإسرائيلية على غزة ومن غير المقبول سقوط ضحايا بين المدنيين

منذ 28 mins 6 August، 2022
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة