اصابة 5 فلسطينيين بعد استهداف محيط منزلهم في حي الشعف شرق غزة بينهم ثلاثة من الأطفال وجراحهم بين المتوسطة والخطيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 5 2022 - 22:30

اصابة 5 فلسطينيين بعد استهداف محيط منزلهم في حي الشعف شرق غزة بينهم ثلاثة من الأطفال وجراحهم بين المتوسطة والخطيرة

منذ 7 mins 5 August، 2022
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