رئيس الاركان في الجيش الصهيوني يعقد جلسة تقييم للوضع – موقع قناة المنار – لبنان
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August 5 2022 - 22:30

رئيس الاركان في الجيش الصهيوني يعقد جلسة تقييم للوضع

منذ 15 mins 5 August، 2022
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