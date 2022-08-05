مراسل المنار: غارات جوية صهيونية على مواقع للمقاومة غربي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 5 2022 - 22:30

مراسل المنار: غارات جوية صهيونية على مواقع للمقاومة غربي محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة

منذ 35 mins 5 August، 2022
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المصدر: سرايا القدس

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