“بلدية تل ابيب” وبلديات اخرى تابعة للاحتلال تعلن تجهيز الملاجئ – موقع قناة المنار – لبنان
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August 5 2022 - 19:06

“بلدية تل ابيب” وبلديات اخرى تابعة للاحتلال تعلن تجهيز الملاجئ

منذ 14 mins 5 August، 2022
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