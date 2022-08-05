الجهاد: ستثبت الوقائع والشواهد والأيام أن هذه الجرائم لن تفت في عضد المقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 5 2022 - 19:06

الجهاد: ستثبت الوقائع والشواهد والأيام أن هذه الجرائم لن تفت في عضد المقاومة

منذ 19 mins 5 August، 2022
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