حركة الجهاد: ننعى ثلة من أبناء شعبنا البطل ومجاهدينا الأبرار إثر الغارات الصهيونية الغادرة وعلى رأسهم القائد والمجاهد الكبير الشيخ تيسير الجعبري قائد سرايا القدس في المنطقة الشمالية بقطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 5 2022 - 19:06
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جيش الاحتلال الصهيوني يعلن بدء عملية عسكرية ضد حركة الجهاد الإسلامي في غزة تحت مسمى "الفجر الصادق"
جيش الاحتلال الصهيوني يستهدف مركزا لحركة الجهاد الاسلامي في مدينة غزة وأهدافا أخرى في مناطق متفرقة من القطاع
حركة الجهاد الاسلامي وجناحها العسكري سرايا القدس: بأسمى معاني الصمود ننعى ثلة من أبناء شعبنا البطل ومجاهدينا الأبرار
الجهاد الاسلامي: العدو يتحمل المسؤولية عن هذه الجريمة وإننا لن نتهاون في الرد على هذا العدوان الذي يمثل إعلان حرب
الجهاد الاسلامي: إضافة الى الشهيد القائد تيسير الجعبري ارتقى عدد من المجاهدين والمواطنين بينهم طفلة في عامها الخامس
الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة: هذه المعركة بأحداثها سترسم مسار الامور خلال الفترة المقبلة
الامين العام لحركة الجهاد الاسلامي زياد النخالة: نحن في الميدان كتفا إلى كتف مع فصائل المقاومة والموقف الفلسطيني موحد
النخالة: لا خطوط حمراء في هذه المعركة وستكون تل أبيب وكافة المدن تحت نيران المقاومة
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد الشهداء الى 8 بينهم طفلة واصابة 44 آخرين في سلسلة غارات الاحتلال على قطاع غزة
قوات الاحتلال الصهيوني تعلن فتح الملاجئ في مستوطنات عسقلان وسديروت وكريات جات وأسدود وبئر السبع وغوش دان
مصادر أمنية صهيونية: يبدو أننا أمام حدث لن ينتهي خلال الساعات المقبلة
حركة حماس: العدو الاسرائيلي بدأ التصعيد على المقاومة في غزة وارتكب جريمة جديدة وعليه أن يدفع الثمن ويتحمل المسؤولية
حركة حماس: المقاومة بكل أذرعها العسكرية وفصائلها موحدة في هذه المعركة وستقول كلمتها وبكل قوة
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: نحمل العدو المسؤولية الكاملة عن عدوانه على غزة وعن تداعيات اغتيال تيسير الجعبري
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين/القيادة العامة: يتوهم العدو انه قادر على الاستفراد بالجهاد الاسلامي وشق وحدة الصف الميداني
ألوية الناصر صلاح الدين تنعى القائد الجعبري وتعلن حالة الاستنفار للرد على اغتياله وعلى جرائم الاحتلال المتواصلة
حركة فتح الانتفاضة تنعى شهداء العدوان الغاشم: سنقاتل بقلب رجل واحد وسنحرق الارض تحت أقدام الاحتلال
القيادة المركزية لجبهة التحرير الفلسطينية تنعى شهداء العدوان: ما حصل لن يزيد المقاومة الا قوة وعزم على مواجهة العدو
وزير الداخلية في حكومة العدو: قد تكون الجولة الحالية من الصراع طويلة وصعبة
جيش الاحتلال: تم استهداف تيسير الجعبري عبر طائرات حربية خلال عملية مشتركة بين الجيش وجهاز الشاباك
الشيخ نعيم قاسم: على الحكومة تقديم المعالجات للناس بينها اقرار الموازنة واعادة النازحين واتخاذ موقف من الهبة الايرانية
الخارجية اللبنانية: لبنان لم يعد قادراً على الاستمرار بالوسائل التقليدية المتبعة الآيلة إلى إبقاء النازحين السوريين
وزارة الدفاع الروسية: القوات الجوية الروسية قضت أمس في منطقة التنف السورية على مجموعة إرهابية يدربها خبراء أميركيون
حركة الجهاد: ننعى ثلة من أبناء شعبنا البطل ومجاهدينا الأبرار إثر الغارات الصهيونية الغادرة وعلى رأسهم القائد والمجاهد الكبير الشيخ تيسير الجعبري قائد سرايا القدس في المنطقة الشمالية بقطاع غزة
منذ 19 mins
5 August، 2022
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