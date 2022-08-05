حركة الجهاد: ننعى ثلة من أبناء شعبنا البطل ومجاهدينا الأبرار إثر الغارات الصهيونية الغادرة وعلى رأسهم القائد والمجاهد الكبير الشيخ تيسير الجعبري قائد سرايا القدس في المنطقة الشمالية بقطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 5 2022 - 19:06

حركة الجهاد: ننعى ثلة من أبناء شعبنا البطل ومجاهدينا الأبرار إثر الغارات الصهيونية الغادرة وعلى رأسهم القائد والمجاهد الكبير الشيخ تيسير الجعبري قائد سرايا القدس في المنطقة الشمالية بقطاع غزة

منذ 19 mins 5 August، 2022
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