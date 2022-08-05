وسائل اعلام عديدة تؤكد ان معظم الاستهدافات الصهيونية كانت في مناطق سكنية مأهولة – موقع قناة المنار – لبنان
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August 5 2022 - 19:06

وسائل اعلام عديدة تؤكد ان معظم الاستهدافات الصهيونية كانت في مناطق سكنية مأهولة

منذ 34 mins 5 August، 2022
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