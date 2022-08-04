الجيش اللبناني : انهيار الاجزاء الشمالية لأهراءات القمح في مرفأ بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 4 2022 - 17:22

الجيش اللبناني : انهيار الاجزاء الشمالية لأهراءات القمح في مرفأ بيروت

منذ 18 mins 4 August، 2022
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة