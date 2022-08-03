بلومبيرغ: مقتل 3 جنود وإصابة 14 في القتال بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في إقليم ناغورنو كاراباخ – موقع قناة المنار – لبنان
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August 3 2022 - 22:22

بلومبيرغ: مقتل 3 جنود وإصابة 14 في القتال بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في إقليم ناغورنو كاراباخ

منذ 3 ساعة 3 August، 2022
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