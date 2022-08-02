رعد: رهاننا في حفظ حقوقنا وسيادتنا على المقاومة وسلاحها

قال رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد إن “يريد الامريكي ان يلوي ذراع المقاومة وان يخضع ارادة شعبنا”، وتابع “استكبار الاميركي يمنعه من ان يقرّ بالحقائق و يعترف بأننا شعب يلتزم نهج الامام الحسين(ع) الذي رسم لنا المعادلة التي تقول: هيهات منا الذلة”.

كلام رعد جاء خلال المجلس العاشورائي في بلدة عين بوسوار الجنوبية، واضاف رعد “الامريكي بعد ان فشل و معه الاسرائيلي في اخضاع شعبنا عبر الحرب والعدوان والعمليات الامنية، لجأ قبل فترة الى استخدام الحصار والتضييق الاقتصادي والنقدي ومنعوا الشركات من التنقيب في مياهنا عن الغاز والنفط وسهّلوا للاسرائيلي كل ما يحتاجه لاستخراج الغاز من مياه فلسطين المحتلة”، وتابع “من ثم راحوا يراوغون ويعطلون ترسيم حدودنا البحرية الى ان اندلعت ازمة الغاز في اوروبا فجاء الامريكيون مستعجلين لتأمين مصالح الاسرائيلي والاوروبي على حساب مصلحتنا و سيادتنا الوطنية”.

وأكد رعد “موقفنا في المقاومة واضح و جلي، نريد حقوقنا كاملة بمياهنا وحدودنا ومنطقتنا الاقتصادية الخاصة وغازنا ونفطنا ورفع الحظر عن الشركات التي نستقدمها للتنقيب عندنا و استخراج غازنا”، وقال “رهاننا في حفظ حقوقنا وسيادتنا هو على المقاومة وسلاحها”، واضاف “هناك من لا يجرؤ على قبول هبة الفيول المجاني لتشغيل معامل الكهرباء في لبنان لانه ينتظر الاذن من الامريكيين الذين يحاصرون بلدنا ومع ذلك يتغنّوْن بالسيادة والاستقلال”.

المصدر: مراسل الموقع