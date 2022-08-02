ميقاتي ترأس اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية

ترأس رئيس حكومة تصريف الاعمال في لبنان نجيب ميقاتي اجتماع “اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية”.

وقد تقرر في خلال الاجتماع الطلب من المؤسسات العامة التي تسمح موازنتها بدفع زيادة الانتاج وفقا للآلية والشروط التي نص عليها المرسوم رقم 9754 تاريخ 28-7-2022 اتخاذ الاجراءات الآيلة الى ذلك بحسب الأصول.

أما بالنسبة لباقي المؤسسات العامة فيطلب اليها تقديم طلب الى وزارة المالية للبحث في امكان تأمين الاعتمادات المطلوبة لها استنادا الى دراسة مالية ترفع من خلال سلطة الوصاية.

كما طلب من الأجهزة الأمنية كافة اعداد دراسة بشأن قيمة المبالغ المطلوبة لتأمين المساعدات اسوة بما حصل مع موظفي القطاع العام ورفعها الى وزارة المالية لدراستها ومناقشتها في الاجتماع المقبل للجنة.

المصدر: قناة المنار