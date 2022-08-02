استشهاد مواطن فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 2 2022 - 00:30

استشهاد مواطن فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مواجهات في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية

منذ 2 ساعة 1 August، 2022
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