باخرة المازوت افرغت حمولتها في معمل الزهراني وتوجهت الى معمل دير عمار

أفرغت الباخرة المحملة بمادة المازوت حمولتها داخل معمل الزهراني عند السادسة من صباح اليوم السبت، وبعدها ابحرت باتجاه معمل دير عمار في الشمال على أن تصل عند الساعة الثانية عشرة ظهرا لافراغ باقي الحمولة لتبدأ عملية تزويد مناطق طرابلس وعكار بالتيار الكهربائي بمعدل ساعتي تغذية في اليوم مساء.