باخرة المازوت افرغت حمولتها في معمل الزهراني وتوجهت الى معمل دير عمار

أفرغت الباخرة المحملة بمادة المازوت حمولتها داخل معمل الزهراني عند السادسة من صباح اليوم السبت، وبعدها ابحرت باتجاه معمل دير عمار في الشمال على أن تصل عند الساعة الثانية عشرة ظهرا لافراغ باقي الحمولة لتبدأ عملية تزويد مناطق طرابلس وعكار بالتيار الكهربائي بمعدل ساعتي تغذية في اليوم مساء.
أبو شقرا: هناك كلام عن اعتماد سعر صيرفة للرسوم الجمركية على البنزين وهذا أمر غير مقبول
أوضح ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، “ان باخرة المازوت التي تعرضت لعطل في عمشيت الاحد الماضي باشرت التفريغ بعد اتصالات عدة لحلحلة هذا الامر”. وناشد المسؤولين في الحكومة ومجلس النواب “الاخذ في الاعتبار موضوع الرسم الجمركي على مادة البنزين بعد اقرار الموازنة اعتماد سعر صيرفة للرسوم الجمركية بدل 1500 ...