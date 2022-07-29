بيسكوف: لا توجد خطط لتنظيم محادثة هاتفية بين بوتين وبايدن – موقع قناة المنار – لبنان
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July 29 2022 - 14:26

بيسكوف: لا توجد خطط لتنظيم محادثة هاتفية بين بوتين وبايدن

منذ 21 mins 29 July، 2022
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