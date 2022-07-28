حزب سياسي اميركي جديد طور التبلور – موقع قناة المنار – لبنان
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July 28 2022 - 19:32

حزب سياسي اميركي جديد طور التبلور

منذ 59 mins 28 July، 2022
علم اميركا
أخبار دولية - الولايات المتحدة

يعتزمُ العشراتُ من المسؤولين الجمهوريين والديمقراطيين السابقين في الولايات المتحدة الاعلانَ عن حزبٍ سياسي ثالث جديد.

وبحسَبِ وكالةِ رويترز فإن الحزبَ الجديدَ يسعى لاستمالةِ ملايينِ الناخبينَ الاميركيين المستائين الذينَ يرَون ان نظامَ الحزبينِ مختلٌ في الولاياتِ المتحدة ….

وسيترأسُ الحزبَ الجديدَ المسمى ” للأمام ” في البداية المرشحُ الديمقراطيُ السابقُ للرئاسة اندرو يانغ والحاكمُ الجمهوريُ السابقُ لولاية نيو جيرسي كريستين تود ويتمان فيما سيَعقدُ قادةُ الحزبِ سلسلةً من المؤتمراتِ في اكثرَ من 20 مدينةً لنشرِ برنامجِه.

المصدر: قناة المنار

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