قائد الجيش اللبناني: لن نسمح باهتزاز الأمن ولن نسمح للفتنة أو الفوضى أن تجد لها طريقاً إلى الساحة الداخلية

أكّد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون أن “الجيش سيبقى ركيزة بنيان لبنان”، مشددًا على أن “الجيش لن يسمح باهتزاز الأمن ولن يسمح للفتنة أو الفوضى أن تجد لها طريقاً إلى الساحة الداخلية”.

وأمل العماد عون في أمر اليوم بمناسبة عيد الجيش الـ77،”اجتراح الحلول السياسية الكفيلة بإنقاذ البلاد ومنعها من الانهيار، كي يستعيد شبابنا ثقتهم بوطننا وينهضوا به مجدّدًا، فهو يستحقّهم ويحتاج اليهم لأنّهم ثروة لا تُعوّض”، وقال: “فليكن حلم إعادة بناء لبنان أقوى من حلم الهجرة”.

ولفت الى أن “المؤسسة العسكرية وحدها لا تزال متماسكة وجاهزة لتحمّل كامل مسؤولياتها تجاه وطنها وشعبها بكل عزم وإرادة واقتناع”، مؤكداً أن “التضحية في صلب شعارنا، ولقد جعلناها نهج حياتنا الذي لا نَحيد عنه.. لم نخذلْ شعبنا يومًا ولن نخذلَه مهما قست الظروف واشتدّت التحديات”.

وقال: “77 عامًا من شرف التضحية والوفاء لوطن الأرز، قدّم خلالها الجيش خيرة عسكرييه شهداء في سبيل الدفاع عن أمن لبنان واستقراره، كما عن كرامة شعبه. مسيرة طويلة، شهدت الكثير من المحطات والتحديات، بقي الجيش خلالها الحصن المنيع والمؤسسة الجامعة لكل مكوّنات الوطن، والركيزة الأساسية لكيان الدولة التي تعصف بها الأزمات بشكل مستمر وتهدّد وجودها.

وتوجه العماد عون الى العسكريين بالقول: “تعيشون ظروفًا استثنائية، وتعانون كما شعبنا من الأزمة الاقتصادية والمالية التي بدأت منذ حوالى 3 أعوام. هذه الأزمة التي تفاعلت أخيرًا، أدّت إلى شلل في معظم قطاعات الدولة ومؤسساتها، ما أنتج تداعيات سلبية في مختلف المجالات”.

وأضاف: “أثبتّم لأنفسكم كما لقيادتكم وشعبكم أنكم جديرون بالثقة وعلى قدر المسؤولية.. تكابدون وتواجهون التحديات إيمانًا بجيشكم ووطنكم. تنتشرون على كل تراب الوطن وتروونه بعرقكم، كما رواه رفاقكم الشهداء والجرحى بدمائهم”.

المصدر: بيان