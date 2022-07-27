لافروف: المباحثات مع الطرف الإثيوبي كانت مثمرة وركزنا على تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات – موقع قناة المنار – لبنان
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July 27 2022 - 12:56
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لافروف: المباحثات مع الطرف الإثيوبي كانت مثمرة وركزنا على تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات
منذ 55 mins
27 July، 2022
اثيوبيا
روسيا
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