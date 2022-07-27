عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الاربعاء 27-7-2022

أبرز عناوين وأسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاربعاء 27-7-2022.

عناوين الصحف:

الأخبار

ـ هوكشتين عائد: تنازل واضح أم مناورة؟

ـ رسائل الراعي الداخلية والخارجية: إمساك ببكركي… والرئاسة

ـ “إسرائيل” استوعبت «الدرْس» الروسي | موسكو – تل أبيب: أزمة مفتوحة

ـ مقارعة روسيا وموازنة الصين: وثْبة أميركيّة في أفريقيا

البناء

ـ الإعلام «الإسرائيليّ» وقادة عسكريّون سابقون: تهديدات نصرالله جدّية ويجب إدراك أنه جاهز للحرب

ـ عرض هبة الفيول الإيرانيّ يربك الحكومة ويحرّك الشارع… فهل يدعو عون لجلسة استثنائيّة؟

ـ سجالات وتجاذبات وتشريع في ساحة النجمة… وجنبلاط ينتقد بكركي ويهاجم جعجع في قضيّة المطران

الجمهورية

-المجلس في أول عبوره سجالات وإتهامات

-إيران تتنفس: إنتهى الحصار!

-جلسة مجلس النواب لم تخل من المشادات الكلامية..

-إضراب القطاع العام صامد.. والبلد ينهار

الديار

ـ أول جلسة تشريعية تتحوّل الى «مهزلة»

ـ أزمة الخبز تستعر تمهيداً لرفع الدعم

ـ هوكشتاين في بيروت نهاية الاسبوع الجاري وسط إيجابية حذر

أسرار الصحف:

البناء

ـ تساءلت مصادر إعلاميّة عن كيفية توفيق البطريرك الراعي بين موقفه قبل سنة «إدخال حزب الله المازوت الإيرانيّ انتقاص لسيادة لبنان» وإيران وسورية ليستا بنظر القانون دولتين عدوتين، وقوله «ما قام به المطران الحاج عمل إنسانيّ»، رغم توصيف كيان الاحتلال كعدو بموجب القانون اللبنانيّ؟

ـ قال مصدر متابع لترسيم الحدود البحريّة إن الجواب الإسرائيلي الذي يحمله الوسيط الأميركي هوكشتاين يتّصل بطلب مقايضة أي امتداد لحقل قانا جنوب الخط 23 بعمق موازٍ شمال الخط غرباً، وهو ما سبق وتضمّنته خريطة هوكشتاين ما فتح باب الشك بوجود كمين تفاوضيّ يشير إلى ثروات يجهلها لبنان

النهار

ـ لوحظ أنه على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة في لبنان تحجز آلاف العائلات اللبنانية في المنتجعات التركية تحديداً، وفي دول أخرى

ـ يؤكد أحد النواب البارزين أنه اتخذ الحيطة والحذر في تنقلاته، لكونه يدرك أن الاستحقاق الرئاسي له حساباته الرقمية والسياسية ويجب التنبّه دون تلقي أي تحذيرات من أي مرجعية أمنية

الجمهورية

ـ يعتقد مسؤول بارز أنه لا مجال للتدخل في وساطة بين مرجعين لاسباب متصلة بالطرفين معا وإذا وجد طرف ثالث فهو من الرأي عينه.

ـ تتسارع اللقاءات بين حزبين حليفين بمناسبات مقبلة لتحاشي إشكالات متوقعة على خلفيات اجتماعية ومعيشة.

ـ أبلغ سفير دولة أوروبية مسؤولاً كبيراً بانه وجد تناقضاً كبيراً في نظرة المجموعات السياسية في لبنان حيال الاستحقاق الرئاسي وقال: بناء لما سمعته أعتقد أن الانتخابات الرئاسية لن تحصل في موعدها.

اللواء

ـ لا يُخفي مسؤول كبير مفاجأته من أن أياً من المفوضين الدوليين ليس لديه إجابة مقنعة عن ملف عودة النازحين إلى بلادهم.

ـ أبعد وزير خدماتي نفسه عن التواصل المباشر مع ممثلي القطاع العام، تاركاً المجال لوزير آخر محسوب على العهد

ـ تبيّن أن حواراً تلفزيونياً رُتّب على عجل، للردّ على قيادي حزبي رفيع، لإعتبارات بعضها داخلي، كما اتضح لاحقا.

المصدر: موقع المنار