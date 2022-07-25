قيادتا حزب الله وحركة أمل : لا يحق لأي جهة أن تمنع اللبنانيين من فرصتهم الوحيدة بالاستفادة من ثرواتهم المتاحة – موقع قناة المنار – لبنان
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July 25 2022 - 14:52
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السيد هاشم صفي الدين على بعد أمتار من فلسطين المحتلة: الجدار الذي يختبئ خلفه الاسرائيلي لن يكون انما سنكون نحن في الداخل
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قيادتا حزب الله وحركة أمل تؤكدان على حق لبنان بالاستفادة من ثرواته النفطية والغازية وبالقيام بأي عمل للحفاظ عليها
قيادتا حزب الله وحركة أمل: لا يحق لأي جهة أن تمنع اللبنانيين من فرصتهم الوحيدة بالاستفادة من ثرواتهم المتاحة
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الخارجية الإيرانية: قريبون من التوصل إلى اتفاق نووي جديد إذا ردت واشنطن على مبادراتنا وحسن نيتنا بإيجابية
الخارجية الإيرانية: لن نتسرع في مسألة المفاوضات ونتخذ القرارات بناء على مصالحنا الاقتصادية
وزارة الأمن الايراني تفكك خلية تجسس كانت تنوي استهداف احدى المنشآت الحساسة في محافظة إصفهان وسط البلاد
رئيس أركان الجيش العراقي عبد الأمير رشيد يار الله يطالب بتعزيز قواته شمالي البلاد لمنع أي تقدم للقوات التركية
بدء الاقتراع في تونس على مشروع الدستور الجديد الذي دعا إليه الرئيس قيس سعيد
الرئيس التونسي: نحن اليوم أمام خيار تاريخي وعلى الشعب أن يكون في الموعد وألا يستجيب لمن يدفعون الأموال
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير: نحذّر من انقسام أوروبا بسبب الأزمة الأوكرانية والحرب تمسّ الأساس المشترك لدولها
جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعلن إحباط عملية للاستخبارات العسكرية الأوكرانية تهدف إلى اختطاف طائرات مقاتلة روسية
قيادتا حزب الله وحركة أمل : لا يحق لأي جهة أن تمنع اللبنانيين من فرصتهم الوحيدة بالاستفادة من ثرواتهم المتاحة
منذ 30 mins
25 July، 2022
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