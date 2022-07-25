الدفاع المدني: حريق داخل سيارة في المعاملتين شمال بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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July 25 2022 - 01:18
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منتخب لبنان في كرة السلة يحرز المركز الثاني في بطولة كأس أسيا بعد خسارته أمام منتخب استراليا بنتيجة 73-75
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مهنئا منتخب كرة السلة: سيبقى شموخكم من شموخ الأرز الذي تمثلون
المفتي الشيخ أحمد قبلان: الذي يريد إنقاذ لبنان يُلاقي الآخر بحكومة قرار وطني سريعا والشراكة ليست قضية رأس برأس بل يد بيد
الشيخ قبلان: كرامة الكنيسة من كرامة المسجد وإسرائيل كيان صهيوني مجرم ومحتل وميليشياته العميلة جزء منه ومن كيانه
الشيخ قبلان: يجب تطبيق قوانين معاداة إسرائيل لأنه في ذلك مصلحة لبنانية وجودية وحماية المسيحي والمسلم تمر بمعاداة إسرائيل
المديرية العامة للأمن العام: يمكن لأي لبناني تجديد جواز سفره المنتهية صلاحيته من أجل زيارة العراق لأي غرض كان
وكالة سانا: شهيدان و12 جريحاً جراء الاعتداء الإرهابي بصاروخ بمناسبة افتتاح كنيسة آية صوفيا في مدينة السقيلبية بريف حماة
أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح يعيّن الفريق أول أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء
قائد سلاح البحر في الحرس الثوري: دخول الكيان الصهيوني إلى الخليج سيؤدي إلى زعزعة الأمن في هذه المنطقة الحساسة
وزير الخارجية الروسي: آمل في نجاح اتفاق تصدير الحبوب الذي تم توقيعه في اسطنبول وننتظر من غوتيريش الالتزام بتعهداته
لافروف من الجامعة العربية: اتفقنا على تحديد خطط إضافية لتعزيز العلاقات بين روسيا وجامعة الدول العربية في مختلف المجالات
لافروف: الموقف العربي من العملية الروسية في أوكرانيا متزن وهذه العملية ستستمر ولم نغلق الباب أمام المفاوضات
رئيس حكومة العدو: قرار الحكومة الروسية بوقف نشاط الوكالة اليهودية أمر خطير سينعكس على العلاقات مع موسكو
رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة: الجيش الصيني أصبح أكثر عدائية وخطورة في المحيط الهادئ خلال الأعوام الماضية
الدفاع المدني: حريق داخل سيارة في المعاملتين شمال بيروت
منذ 3 ساعة
24 July، 2022
الدفاع المدني
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