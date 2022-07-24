أمير الكويت يصدر أمرا بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للوزراء – موقع قناة المنار – لبنان
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July 24 2022 - 22:08
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منتخب لبنان في كرة السلة يحرز المركز الثاني في بطولة كأس أسيا بعد خسارته أمام منتخب استراليا بنتيجة 73-75
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مهنئا منتخب كرة السلة: سيبقى شموخكم من شموخ الأرز الذي تمثلون
نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش: نمد ايدينا لكل شركائنا في الوطن للعمل سويا لاخراج البلد من أزماته
الشيخ دعموش: اذا اراد اللبنانيون الحصول على حقوقهم وانقاذ بلدهم فيجب ان يتوحدوا خلف عناصر قوتهم وفي مقدمها المقاومة
المفتي الشيخ أحمد قبلان: الذي يريد إنقاذ لبنان يُلاقي الآخر بحكومة قرار وطني سريعا والشراكة ليست قضية رأس برأس بل يد بيد
الشيخ قبلان: كرامة الكنيسة من كرامة المسجد وإسرائيل كيان صهيوني مجرم ومحتل وميليشياته العميلة جزء منه ومن كيانه
الشيخ قبلان: يجب تطبيق قوانين معاداة إسرائيل لأنه في ذلك مصلحة لبنانية وجودية وحماية المسيحي والمسلم تمر بمعاداة إسرائيل
المديرية العامة للأمن العام: يمكن لأي لبناني تجديد جواز سفره المنتهية صلاحيته من أجل زيارة العراق لأي غرض كان
وكالة سانا: شهيدان و12 جريحاً جراء الاعتداء الإرهابي بصاروخ بمناسبة افتتاح كنيسة آية صوفيا في مدينة السقيلبية بريف حماة
قائد سلاح البحر في الحرس الثوري: دخول الكيان الصهيوني إلى الخليج سيؤدي إلى زعزعة الأمن في هذه المنطقة الحساسة
وزير الخارجية الروسي: آمل في نجاح اتفاق تصدير الحبوب الذي تم توقيعه في اسطنبول وننتظر من غوتيريش الالتزام بتعهداته
لافروف من الجامعة العربية: اتفقنا على تحديد خطط إضافية لتعزيز العلاقات بين روسيا وجامعة الدول العربية في مختلف المجالات
لافروف: الموقف العربي من العملية الروسية في أوكرانيا متزن وهذه العملية ستستمر ولم نغلق الباب أمام المفاوضات
الدفاع الروسية: تدمير سفينة حربية أوكرانية ومنظومات صواريخ من طراز هاربون المضادة للسفن في ميناء أوديسا
الجيش الأوكراني: دفاعاتنا الجوية أسقطت 3 صواريخ كروز روسية انطلقت من البحر الأسود
الحكومة الروسية تدرج جزر غيرنسي ومان وجزر الباهاما على قائمة "الدول غير الصّديقة" لتأييدها العقوبات ضد موسكو
رئيس حكومة العدو: قرار الحكومة الروسية بوقف نشاط الوكالة اليهودية أمر خطير سينعكس على العلاقات مع موسكو
رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة: الجيش الصيني أصبح أكثر عدائية وخطورة في المحيط الهادئ خلال الأعوام الماضية
أمير الكويت يصدر أمرا بتعيين الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيسا للوزراء
منذ 27 mins
24 July، 2022
الكويت
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