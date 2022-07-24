برهوم: مدن الضفة الغربية ستكون محرمة على الاحتلال كما غزة

أكد المتحدث باسم حركة حماس فوزي برهوم أن الاحتلال بدأ يعجز أمام بطولة واستبسال المقاومة في نابلس وجنين وغيرها من مدن الضفة، مشددا على أنها باتت محرمة على الاحتلال.

وقال برهوم في تصريحات صحفية صباح اليوم الأحد، “إن نابلس عودتنا أن تكون عنوانا للبطولة والفداء، والاشتباك مع المحتل وجها لوجه بالبندقية هو قمة البطولة والفداء للفلسطيني الذي يدافع وطنه”.

وأضاف “يجب أن تبقى الميادين مشتعلة في الضفة حتى يرحل الاحتلال ويوقف عدوانه على شعبنا، ونريد أن يستمر هذا العمل الجهادي في كل مدن الضفة حتى لا يأمن الصهاينة على أنفسهم”، متابعا “مدن الضفة الغربية ستكون محرمة على الاحتلال كما غزة بفعل المقاومة الفلسطينية ورجالها الأبطال”.

وشدد على أن الاحتلال سيعجز أمام وحدة الساحات في فلسطين عندما تنتفض المقاومة وتشتعل وتتصاعد في كل الميادين للدفاع عن شعبنا وارضنا ومقدساتنا .

وأوضح برهوم أن الاحتلال كان يسرح ويمرح دون أي مواجهة حتى وقف رجال وأبطال الضفة في وجهه لصد عدوانه، منبّها إلى أن المدن الفلسطينية محرمة على الاحتلال بفعل بطولة المقاومة من أبناء شعبنا في جنين ونابلس. ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يعيش في أزمة أمنية وسياسية ولا يستطيع السيطرة على المقاومة التي تزداد يوما بعد يوم، مشيرا إلى أن محاولة الاحتلال لرد اعتباره في نابلس بعد التصدي لاقتحامات قبر يوسف باءت بالفشل أمام بطولة المقاومين.

المصدر: وكالة شهاب